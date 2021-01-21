Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о надвигающемся на город снегопаде, который начнется ближе к вечеру в четверг, 21 января, и может продолжаться весь следующий день. Штормовое предупреждение выпустило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, разослав СМС-сообщения горожанам.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Отметим, по прогнозу на 22 января, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью −2… −7 градусов, на востоке Ленобласти −9… −14 градусов, днём +2… — 3 градуса, на востоке местами до минус 6 градусов. На дорогах гололедица, из-за чего также сохранится сложная обстановка.