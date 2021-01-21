Москва, 21 января, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Москве из-за улучшения эпидемиологической ситуации принято решение смягчить ограничения, сообщил 21 января мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках в метро

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Глава столицы подписал указ, отменяющий или ослабляющий режим ограничений в городе. Мэр пояснил, что в Москве выявляется меньшее число новых заражений коронавирусом, снизилось количество госпитализаций, а также наращиваются темпы вакцинации.

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Поэтому с 22 января возобновляют занятия колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, вновь начинают работать детские досуговые центры и детские уголки в ТРЦ. Также возобновляют деятельность учреждения культуры, в том числе музеи и библиотеки. Снова будут проводиться массовые развлекательные и иные мероприятия.

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В то же время в Москве продляется удалёнка для 30% сотрудников компаний и домашний режим для пенсионеров, пока не сделавших прививку от коронавирусной инфекции.