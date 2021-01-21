Салехард, 21 января, 2021, 09:43 — ИА Регнум. На Ямале заработала виртуальная база данных об участниках Великой Отечественной войны «Арктический некрополь». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Историко-мемориальный ресурс будет наполняться сведениями о местах гибели военных и судов в Арктической зоне России. Программа содержит более 11 тысяч качественных характеристик: именные данные, воинские звания и рода войск, наименования кораблей и судов, численность команд на них, обстоятельства гибели и многие другие.

Уже направлены материалы для исследовательской деятельности в Санкт-Петербург, Красноярский край, Якутию, Карелию и Коми, Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Информацию об иностранных участниках арктических конвоев планируется получить при взаимодействии с представителями других стран: Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Канады, Соединённых Штатов Америки, Финляндии и Швеции.