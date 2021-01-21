Москва, 21 января, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Чем больше дают о себе знать последствия вирусной пандемии, тем больше резонансных судебных процессов дают о себе знать. Одним из таких процессов стало разбирательство известного ресторатора Аркадия Новикова со своими партнерами по сети пончиковых Krispy Kreme Александром Сысоевым и Владимиром Мухиным. Примечательно оно тем, что Новиков, который обычно старается всячески избегать попадания в ситуации, которые могут навредить его безупречному реноме, в этот раз предпочел возврату долга судебный процесс.

Novikovgroup.ru Аркадий Анатольевич Новиков. Первый российский ресторатор

Именем АСВ

К суду, который длится уже полгода, в декабре 2020 года подключилась государственная структура — Агентство страхования вкладов. АСВ заявило о своем желании выступить третьей стороной в процессе с самостоятельными требованиями к ООО «Донатс кафе», владеющей сетью из трех десятков ресторанов под брендом Krispy Kreme в России, а также Аркадию Новикову. Основанием для вовлечения в процесс АСВ послужили конфиденциальные сведения, предоставленные суду адвокатами Новикова. Эти сведения, в частности, содержали информацию, якобы подтверждающую, что истцы использовали средства «Банка Развития Технологий» (учреждение было признано банкротом в 2016 году) для предоставления займа «Донатс кафе» под личное поручительство Аркадия Новикова.

Сам факт поручительства и предоставления средств подтвержден документально. А потому суд не счел аргументы ответчиков достаточными и дело клонилось к вердикту в пользу истцов. Так, в конце декабря 2020 года Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил иск одного из истцов, обязав вернуть часть одолженных средств. Проигрыш всех процессов чреват для Аркадия Новикова необходимостью выплатить своим кредиторам $8.8 млн — сумма немалая в кризисные времена даже для империи Novikov Group. А потому в ход пошла тяжелая артиллерия в лице АСВ. Привлечение госструктуры, по всей видимости, было необходимо для того, чтобы оказать давление на истцов. Однако, дальнейшее развитие ситуации, оказалось крайне неожиданным.

Госструктура на службе частных интересов

Как сообщает Telegram канал ВЧК-ОГПУ, конфиденциальные сведения, а также иск о вступлении АСВ в судебный процесс подписала представитель госструктуры Марина Мурашова, действовавшая по доверенности. Ставка, вероятно, была сделана на то, что суд не станет проверять сведения, предоставленные представителем госкорпорации. Однако это сделали сами истцы.

В ответе на обращение в АСВ о правомерности предоставления конфиденциальных сведения третьим лицам прямо значилось: соответствующими полномочиями Мурашова не обладала, а сами сведения передавались адвокатам Новикова в частном порядке. Какими были мотивы представителя АСВ, действовала ли она и ее пособники в госструктуре за вознаграждение должны выяснить правоохранительные органы, куда также обратились истцы.

Более того, в процессе расследования действий Мурашовой выяснилось, что часть предоставленных сведений — а именно те, что якобы подтверждали использование средств банка для финансирования ресторанного проекта Аркадия Новикова ‑ и вовсе оказались подделкой. После того, как подлог вскрылся, доверенность Мурашовой на представление интересов АСВ была отозвана, а сама госструктура спешно ретировалась из процесса.

Имидж — все

Для Аркадия Новикова описанная история может не пройти бесследно. «Привлекая АСВ, защитники Новикова, судя по всему, рассчитывали припугнуть истцов. Но сделано все было настолько неуклюже, что вскрылись и фальсификация документов, и использование конфиденциальной информации в интересах ответчика» , — пишет ВЧК-ОГПУ.

Конфликты во время кризиса — явление самое обычное. Но совсем другое дело, когда госструктуры участвуют в коммерческом споре на стороне одного из спорящих. Сам факт привлечения АСВ не красит имидж ресторанного гуру, вне зависимости от того, какой была во всем это деле роль самого Новикова. Возможно, сказался «эффект исполнителя» и перестарались защитники. Тем не менее, выбранные методы борьбы — это сигнал многочисленным партнерам Аркадия Новикова, финансирующим его проекты.

Ситуация с АСВ, скорее всего, будет иметь свое продолжение в контексте расследования правоохранительных органов. Порка отдельных представителей этой госструктуры, вольно или невольно подставившихся в «пончиковом» деле, может стать сигналом тем госслужащим, которые рискнут использовать свой административный вес для помощи «хорошим людям».