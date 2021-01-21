Москва, 21 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Предложение компании «Аэрофлот» об уменьшении размеров провозимого авиапассажирами багажа на 20% обсуждалось в Минтрансе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«Обращение «Аэрофлота» обсуждалось в министерстве», — сказали в пресс-службе.

Отмечается также, что все вопросы, связанные с внесением поправок в Федеральные авиационные правила ФАП-82, «требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок», а также представителями общественных организаций: «Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось».

Ранее СМИ сообщили, что «Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого на самолётах багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.