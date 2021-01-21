Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Любитель острых ощущений и экстремальных развлечений взобрался на 25-метровую новогоднюю ель, установленную на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом инциденте сообщает городской телеканал «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

На покорение главной городской ели экстремал решился в ночь на 21 января. Около 03:30 мск мужчина взобрался на дерево, а также записал «восхождение» на видео. На нем запечатлено не только то, как руфер карабкается по стволу, но также открывающиеся с высоты новогодней ели виды на Дворцовую площадь, Зимний дворец и Александрийский столп.

Напомним, по многочисленным просьбам горожан городские власти решили не убирать ель на Дворцовой до конца января, чтобы у всех петербуржцев было время полюбоваться на нее.