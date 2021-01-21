Чита, 21 января, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Диагностическом центре Читы сегодня днём, 21 января, сработала пожарная сигнализация. Все находившиеся в здании, а это по данным ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, порядка 200 человек, были эвакуированы.

Мэрия Читы Пожар в диагностическом центре Читы

Причиной тревоги стало возгорание ветоши в подвале. Как отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе краевого центра, пожар потушен, пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Забайкальском крае произошло18 техногенных пожаров. Пришлось задействовать 141 человека и 41 единиц техники.