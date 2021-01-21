Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время не имеется оснований для смягчения или отмены действующих ограничений, введенных для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в метро Петербурга

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Специалисты координационного совета констатируют продолжение тенденции к снижению всех индикаторов эпидемиологического процесса — количества обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным COVID-19, снижение суточной госпитализации пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями, уменьшение количества активных больных.

Однако «говорить об устойчивом переходе второй волны эпидемии в нисходящую фазу пока преждевременно», считают в координационном совете. Там поясняют, что оптимистичные выводы об устойчивом спаде заболеваемости и завершении второй волны эпидемии в Петербурге можно будет делать при сохранении отмеченной положительной динамики на протяжении еще около двух недель.

«На данный момент надежных эпидемиологических предпосылок к отмене противоэпидемических ограничительных мероприятий нет», — резюмировали в Межведомственном совете.

Напомним, в 25 стационарах в Петербурге развернуто 12 488 коек, из них свободны 3346 коек, что составляет 26,8% коечного фонда. На лечении с ковидом и пневмониями находятся более 67 тыс. человек, в том числе более девяти тысяч пациентов — в больницах.