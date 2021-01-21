Кострома, 21 января, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Суд в Костроме лишил родительских прав 28-летнюю многодетную мать, сообщает ГТРК «Кострома».

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Женщина не интересовалась здоровьем ни одного из своих пятерых детей и была склонна к бродяжничеству. На заседание Ленинского районного суда о лишении прав 28-летняя костромичка не пришла. Как пояснили её родственники, сейчас женщина находится в Ярославле, где родила ещё одного ребёнка.

В результате, опеку над тремя брошенными детьми пришлось взять их бабушке. Ещё двоих юных костромичей определили в Дом ребёнка, поскольку всех внуков пенсионерка в силу возраста и материального положения содержать не смогла.