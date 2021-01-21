Ярославль, 21 января, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Начальник управления потребительского рынка мэрии Ярославля Наталия Скорюкова покинула свой пост. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, Скорюкова уволилась по собственному желанию.

City-yaroslavl.ru Наталия Скорюкова

По данным источников ИА REGNUM, возможной причиной увольнения стал скандал с установкой в городе ларьков с питьевой водой. В 2020 году такие ларьки начали активно устанавливать на городской земле и придомовых территориях. В Ярославле заговорили об очередной экспансии подмосковного бизнеса.

Городские власти активно помогали хозяевам новых ларьков, а вот депутаты муниципалитета несколько месяцев отказывались включать новые торговые точки в схему размещения нестационарных торговых объектов и таким образом узаконить их. Объяснять депутатам, что без новых точек по продаже воды жителям никак не обойтись, должна была как раз Наталия Скорюкова. По мнению источника, чиновница стала жертвой противостояния исполнительной и представительной власти в этом вопросе. Кроме того, Скорюкова работала в мэрии Ярославля еще до приезда «подмосковной команды» Владимира Волкова.