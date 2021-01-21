Чебоксары, 21 января, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Чувашии управление минюста планирует протестировать своих сотрудников на коронавирус в помещении ведомства. Соответствующее извещение о проведении тендера опубликовано на сайте «Ростендер», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Rostender.info Скриншот с сайта «Ростендер»

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Организатором закупки является управление минюста по Чувашии. Предмет тендера — проведение тестов «на COVID-19 с выездом к заказчику».

«Взятие биоматериала для определения РНК короновирусов методом ПЦР проводится в помещениях административного здания управления министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике», — отмечается, в частности, в документе.

Начальная цена определена в размере 57 069 рублей. Стоимость взятия одной пробы и исследования оценена в 1902 рубля 33 копейки. Всего планируется провести в 2021 году 30 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ранее власти заявляли, что ожидаются две крупные поставки доз вакцины от COVID-19 — всего более 42 тыс. доз, в том числе «на этой неделе» планируется поставка 17,5 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК», в феврале — более 25 тыс. доз.