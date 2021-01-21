Ярославль, 21 января, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Начальник департамента региональной безопасности мэрии Ярославля Алексей Харьков покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

City-yaroslavl.ru Алексей Харьков

В мэрии эту информацию подтвердили. Причиной отставки стало собственное желание бывшего чиновника. Исполняет обязанности директора департамента его заместитель Андрей Овчинников.

Алексей Харьков пришёл на этот пост в ноябре 2018 года. Запомнился он двумя фактами: самым высоким доходом среди сотрудников мэрии за 2018 год (более 32 миллионов рублей) и срывом премьеры документального фильма «Мы объявляем вам весну» в киноклубе «Нефть». Именно его авторы фильма назвали в числе людей, руководивших запретом кинопоказа.