Грозный, 21 января, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В банде боевиков, разгромленной накануне, 20 января, в Чечне, были выходы с Украины. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

«В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, главарь банды Аслан Бютукаев возглавил разрозненные бандгруппы боевиков, совершавшие преступления на Северном Кавказе, после того, как был ликвидирован главарь бандитского формирования «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Доку Умаров. В течение долгого времени спецслужбы вели активный розыск бандитов. Большинство из них были нейтрализованы в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спецоперации, в которой были ликвидированы шестеро боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. По словам чеченского лидера, это была последняя банда террористов, действовавшая в Чечне.

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