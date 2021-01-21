Москва, 21 января, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Призывы к противоправным действиям распространяются среди несовершеннолетних российских пользователей через социальные сети TikTok и «ВКонтакте». Роскомнадзор потребовал от руководства этих ресурсов прекратить распространение такой информации, говорится в сообщениях ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест

В TikTok, отмечают в Роскомнадзоре, несовершеннолетних призывают к участию в массовых протестных акциях, не согласованных с властями. В соцсети «ВКонтакте» существуют аккаунты, через которые молодёжь собирают на несанкционированные митинги.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — говорится в обращении Роскомнадзора к социальной сети.

Немедленно принять меры против вовлечения несовершеннолетних в опасные для них противоправные действия потребовали и от соцсети «ВКонтакте». Кроме того, ведомство призвало все соцсети, информационные ресурсы и СМИ не допускать распространения призывов к молодёжи об участии в любых незаконных мероприятиях.