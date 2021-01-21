Чебоксары, 21 января, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии вновь назначенный начальник главного управления МЧС России по республике Валерий Зеленин был официально представлен главе региона Олегу Николаеву, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Нового руководителя ведомства представил замглавы МЧС России Николай Гречушкин, заверив, что Зеленин «имеет большой опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций» и глубоко знает систему изнутри, пройдя путь от инспектора пожарной части до первого заместителя начальника ГУ МЧС по Севастополю. Замминистра также отметил, что вновь назначенный руководитель «обладает хорошими организаторскими способностями» и «оправдает возложенные надежды».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что «первое боевое крещение» Валерий Зеленин «принял в борьбе с обильным снегопадом и показал себя оперативным, объективно оценивающим ситуацию».

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили основные направления совместной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии произошла смена руководителя в УФСБ России. Пост занял Альберт Савинцев, который в органах безопасности работает, с 1994 года, до перехода в Чувашию трудился в центральном аппарате ФСБ России. Он сменил генерал-майора Игоря Кобыляченко, который руководил УФСБ по Чувашии два года.