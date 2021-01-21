Новый глава ГУ МЧС по Чувашии прошёл «первое боевое крещение»
Чебоксары, 21 января, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии вновь назначенный начальник главного управления МЧС России по республике Валерий Зеленин был официально представлен главе региона Олегу Николаеву, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Нового руководителя ведомства представил замглавы МЧС России Николай Гречушкин, заверив, что Зеленин «имеет большой опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций» и глубоко знает систему изнутри, пройдя путь от инспектора пожарной части до первого заместителя начальника ГУ МЧС по Севастополю. Замминистра также отметил, что вновь назначенный руководитель «обладает хорошими организаторскими способностями» и «оправдает возложенные надежды».
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что «первое боевое крещение» Валерий Зеленин «принял в борьбе с обильным снегопадом и показал себя оперативным, объективно оценивающим ситуацию».
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили основные направления совместной работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии произошла смена руководителя в УФСБ России. Пост занял Альберт Савинцев, который в органах безопасности работает, с 1994 года, до перехода в Чувашию трудился в центральном аппарате ФСБ России. Он сменил генерал-майора Игоря Кобыляченко, который руководил УФСБ по Чувашии два года.
Справка ИА REGNUM. Валерий Викторович Зеленин родился 17 октября 1980 года в городе Урень Нижегородской области. В 2003 году окончил Нижегородский коммерческий институт (по специальности «Юриспруденция»), проходил курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском институте ГПС МЧС России.
Трудовую деятельность начал в 2003 году с инспектора 26-й пожарной части третьего отряда противопожарной службы управления ГПС МЧС России Нижегородской области, в 2004 — 2005 годы работал старшим инспектором отдела кадров ГУ МЧС России по Нижегородской области, 2005 — 2008 годы трудился замначальника отдела воспитательной работы ведомства, затем возглавлял отделение управления кадров Приволжского регионального центра МЧС России.
В 2010 — 2011 годы — начальник отдела награждений Приволжского регионального центра МЧС России, в 2011 — 2014 годы руководил управлением кадров указанного выше ведомства, в 2014 — 2016 годы трудился помощником начальника центра — начальником отдела по вопросам противодействия коррупции. В 2016 — 2019 годы работал заместитель начальника ГУ МЧС по Нижегородской области, затем назначен первым заместителем начальника ГУ МЧС по городу Севастополю. 28 декабря 2020 года возглавил ГУ МЧС по Чувашии.
Награждён медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «За пропаганду спасательного дела», медалью «За безупречную службу», «ХV лет МЧС России», «ХХ лет МЧС России», памятной медалью «Маршал Василий Чуйков», нагрудными знаками «За заслуги», «Почётный знак МЧС России».
Женат, воспитывает троих сыновей.