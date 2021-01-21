Якутск, 21 января, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Одна из пиццерий в Якутске ввела в меню пиццу лишь из одной корочки — в готовом изделии в форме ноля нет ни колбасы, ни сыра. В общепите заявили, что таким образом они привлекают внимание к проблемам — упавшим доходам из-за введённых коронавирусных ограничений.

Sakhaday.ru В Якутске в кафе подают «нулевую» пиццу

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По словам предпринимателей, такая пицца знаменует собой обнуление доходов.

«Из-за избыточных ограничений рестораторы продолжают нести убытки. Действуют ограничения по времени работы и рассадке столов, которые никак не помогают защищать жителей от вируса, а только губят бизнес. Мы добиваемся смягчения ограничений», — цитирует Sakhaday.ru председателя Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяну Тымырову.

Она добавила, что глава Якутии Айсен Николаев в декабре издал указ о поддержке предпринимательства, восстановлении занятости и росте доходов населения. Однако при существующих ограничениях никакой речи об улучшении ситуации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за год в России банкротами были признаны 119 тысяч граждан и почти 10 тысяч компаний. Число личных банкротств россиян выросло на 72,6%. В пандемию многие потеряли работу и прочие источники доходов, а помощь государства гражданам крайне скупа, в отличие от поддержки населения в США и странах ЕС, заявил 20 января сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.