Чебоксары, 21 января, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Чувашии произошла смена руководителя в УФСБ России. Пост занял Альберт Савинцев, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Cap.ru Начальник УФСБ России по Чувашии Альберт Савинцев

Вновь назначенный руководитель УФСБ был представлен главе Чувашии Олегу Николаеву. 51-летний полковник Альберт Савинцев, который является уроженцем Марий Эл, в органах безопасности работает 26 лет, с 1994 года, до перехода в Чувашию трудился в центральном аппарате ФСБ России.

Савинцев сменил на посту генерал-майора Игоря Кобыляченко, который руководил УФСБ по Чувашии два года, а до этого возглавлял УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике. В ведомстве отмечают, что Кобыляченко переведён на другую должность. Какой именно пост он занял, не уточняется.

Напомним, что ранее начальником УФСБ по Чувашии был Сергей Софронов, который проработал в должности более семи лет.