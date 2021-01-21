В Петербурге заключен в СИЗО мужчина, напавший на врача из-за прививки
Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в хулиганском нападении на врача детской поликлиники, с которой у него возник конфликт из-за назначения прививки ребенку. Мужчина требовал ввести ребенку импортную вакцину от столбняка, однако врач не нашла показаний для такой прививки, чем вызвала ярость посетителя.
Отправленный решением суда в СИЗО Ярослав Крамской, по данным следствия, в поликлинике №73 на Караваевской улице днем 18 января 2021 года умышленно, с целью грубого нарушения общественного порядка, устроил скандал с врачом-иммунологом, женщиной 1962 года рождения, после чего применил в отношении нее газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо врача.
За хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), Крамскому грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия о мере пресечения стало известно, что пострадавшая женщина-врач от воздействия на нее газового баллончика с перцовым газом упала на пол, получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей затылочной области, дисторсии шейного отдела позвоночника и другие.
Настаивая на заключении в СИЗО, следствие обратило внимание, что Крамской не имеет регистрации на территории Петербурга и Ленобласти, близкие родственники обвиняемого (кроме жены и ребенка) проживают в Архангельской области, что свидетельствует о наличии у него возможности скрыться за пределами Петербурга и помешать следствию.
В свою очередь Крамской, который не признаёт свою вину и просил ограничиться мерой, не связанной с лишением свободы, заявив, что имеет на иждивении жену и ребенка, оказывает материальную помощь родителям, имеет постоянный источник дохода, будучи индивидуальным предпринимателем, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый настаивает на том, что якобы действовал в пределах необходимой самообороны.
В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в СИЗО на срок по 18 марта 2021 года.