Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в хулиганском нападении на врача детской поликлиники, с которой у него возник конфликт из-за назначения прививки ребенку. Мужчина требовал ввести ребенку импортную вакцину от столбняка, однако врач не нашла показаний для такой прививки, чем вызвала ярость посетителя.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Отправленный решением суда в СИЗО Ярослав Крамской, по данным следствия, в поликлинике №73 на Караваевской улице днем 18 января 2021 года умышленно, с целью грубого нарушения общественного порядка, устроил скандал с врачом-иммунологом, женщиной 1962 года рождения, после чего применил в отношении нее газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо врача.

За хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), Крамскому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, в ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия о мере пресечения стало известно, что пострадавшая женщина-врач от воздействия на нее газового баллончика с перцовым газом упала на пол, получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей затылочной области, дисторсии шейного отдела позвоночника и другие.

Настаивая на заключении в СИЗО, следствие обратило внимание, что Крамской не имеет регистрации на территории Петербурга и Ленобласти, близкие родственники обвиняемого (кроме жены и ребенка) проживают в Архангельской области, что свидетельствует о наличии у него возможности скрыться за пределами Петербурга и помешать следствию.

В свою очередь Крамской, который не признаёт свою вину и просил ограничиться мерой, не связанной с лишением свободы, заявив, что имеет на иждивении жену и ребенка, оказывает материальную помощь родителям, имеет постоянный источник дохода, будучи индивидуальным предпринимателем, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый настаивает на том, что якобы действовал в пределах необходимой самообороны.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в СИЗО на срок по 18 марта 2021 года.