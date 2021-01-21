Барнаул, 21 января, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу необходимости введения ковид-паспортов поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия"0. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобальная пандемия

«Пока у меня убеждения в насущной необходимости и вообще цельного представления о смысле идеи подобных паспортов не сложилось. Хотя в ряде стран мира иммунные паспорта тестируются. Сомнения связаны в основном с до сих пор недостаточной изученностью заболевания и результативности соответствующих вакцин. Обычный паспорт удостоверяет личность человека, он категорически необходим в жизни для самых разнообразных действий.

Наличие отметки в COVID-паспорте о факте вакцинации вроде как должно удостоверять наличие у человека иммунитета и его безопасности для окружающих. Но в реальности уверенным в этом быть нельзя, поскольку напряженность и продолжительность приобретаемого к SARS-CoV-2 иммунитета крайне вариабельна.

Вакцин много, они абсолютно разные и генерируют разный по продолжительности иммунитет. В случае COVID-19 мы не можем рассчитывать на постоянные и достоверные величины для фиксировании их в паспорте. Может оказаться, что паспорт есть, а антител нет. Мое мнение — идея пока очень сырая с сомнительной на настоящий момент актуальностью».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, то, что больше половины граждан России не поддерживают идею введения COVID-паспортов, выяснилось по итогам опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

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Инициатива ввести в России COVID-паспорта, удостоверяющие вакцинацию гражданина от коронавирусной инфекции, вызывает обеспокоенность СПЧ.

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«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.