Новосибирск, 21 января, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В посёлке Чернаково Ордынского района Новосибирской области открыли современный сельский Дом культуры со зрительным залом на 100 посадочных мест. Он построен в рамках нацпроекта «Культура», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области открыли новый дом культуры

Строительство здания велось с июля по декабрь 2020 года. Финансирование из федерального и областного бюджетов составило 47,5 млн рублей. Администрация района выделила 1,8 млн рублей на покупку оргтехники, мебели и кресел в зрительный зал. В здании нового ДК разместятся шесть вокальных коллективов народного творчества. Штат укомплектован хормейстером, руководителем кружка, звукооператором и техническими работниками.