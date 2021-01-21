Тегеран, 21 января, 2021, 09:03 — ИА Регнум. 19 января постоянный представитель Ирана в штаб-квартире ООН Эсмаил Бакайе Хамане заявил, что Саудовская Аравия является сторонницей создания коалиций с целью поддержания войны против соседних стран, обладая самым опасным оружием в Бижневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 января.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

По данным иранского внешнеполитического ведомства, Хамане отметил, что рекорд разрушительной и дестабилизирующей роли Саудовской Аравии в регионе и военные коалиции, созданные ею против соседней страны, привели к массовым убийствам миллионов мирных жителей и разрушению большинства инфраструктурных объектов Йемена.

Иранский посланник подчеркнул, что по данной причине присутствие посла этой страны в ООН в качестве наблюдателя на Женевской конференции по миру и разоружению совершенно неуместно и противоречит целям и задачам Организации Объединенных Наций.

Хамане также заявил:

«Движение Ирана против участия послов Саудовской Аравии и ОАЭ в Конференции по разоружению обусловлено заботой Тегерана о сохранении статуса этой конференции как единственного международного фонда, работающего в области ядерного разоружения».

«Саудовская Аравия также осуществляет свою весьма сомнительную ядерную программу, находясь вне контроля и мониторинга Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), и поэтому не может присутствовать в дискуссиях по разоружению», — отметил он.