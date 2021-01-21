Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2021, 04:58 — ИА Регнум. На Камчатке начат приём заявок по программе «Земский учитель». В 2021 году край готов принять по ней восемь педагогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Николай Богданов-Бельский. В классе. 1938

Читайте также: В алтайские сёла отправились работать 13 «земских учителей»

Камчатке ищет учителей математики для работы в «Николаевской средней школе» Елизовского района, «Каменской средней школе» Пенжинского района, «Вывенкской средней школе» Олюторского района и в школе № 1 Вилючинска. Учитель русского языка и литературы требуется в школу № 2 Вилючинска, учитель биологии — в «Таловскую среднюю школу» Пенжинского района, учитель английского языка — в «Оссорскую среднюю школу» Карагинского района, учитель трудового обучения — в «Манильскую среднюю школу» Пенжинского района.

«В программе «Земский учитель» могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование», — уточнила директор отраслевого функционального центра системы образования — оператор проекта «Земский учитель» Алла Баскакова.

В 2020 году от учителей на Камчатку поступило 332 заявления, были отобраны и трудоустроены в школы края десять педагогов, которые после того, как приступили к исполнению своих обязанностей, получили единовременные выплаты в сумме 2 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года в сельских школах Республики Алтай по программе «Земский учитель» начали работать 13 человек.