Москва, 21 января, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы со старейшего предприятия Санкт-Петербурга — АО «Машиностроительный завод «Армалит» была взыскана неустойка за просрочку выполнения работ по госконтракту. Судом вместо запрашиваемой Минпромторгом России суммы в 189 739 125 рублей было взыскано чуть более 2,1 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

armalit1.ru АО «Машиностроительный завод «Армалит»

Судья решил взыскать с завода в пользу министерства «2 151 317 рублей 34 копеек неустойки», а «в удовлетворении остальной части иска отказать».

В основе спора лежал контракт от декабря 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка импортозамещающей корабельной арматуры». Его стоимость составляла 235 млн рублей.

«Применяемые в качестве дней просрочки объективно завышенные в два раза цифры дней просрочки создают большую сумму в множителе при расчёте с применением отдельных формул начисления, в связи с чем за счёт необъективных цифр дней просрочки итоговая сумма неустойки является многократно завышенной и несоответствующей фактической составляющей правоотношений сторон по исполнению спорного контракта», — отметил судья и снизил запрашиваемую сумму в несколько раз.

Напомним, «Армалит» ведёт свою историю с 1878 года, и производит судовую арматуру, в том числе по заказам для ВМФ России. Иск Минпромторга арбитраж начал разбирать с июля 2020 года.