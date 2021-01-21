Многомиллионный иск Минпромторга РФ к заводу «Армалит»: вынесен вердикт
Москва, 21 января, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы со старейшего предприятия Санкт-Петербурга — АО «Машиностроительный завод «Армалит» была взыскана неустойка за просрочку выполнения работ по госконтракту. Судом вместо запрашиваемой Минпромторгом России суммы в 189 739 125 рублей было взыскано чуть более 2,1 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Судья решил взыскать с завода в пользу министерства «2 151 317 рублей 34 копеек неустойки», а «в удовлетворении остальной части иска отказать».
В основе спора лежал контракт от декабря 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка импортозамещающей корабельной арматуры». Его стоимость составляла 235 млн рублей.
Напомним, «Армалит» ведёт свою историю с 1878 года, и производит судовую арматуру, в том числе по заказам для ВМФ России. Иск Минпромторга арбитраж начал разбирать с июля 2020 года.