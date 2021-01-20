Париж, 20 января, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления очередному президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, вступившими 20 января в эти должности.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

«Наилучшие пожелания в этот самый знаменательный день для американского народа. Мы вместе. Мы будем сильнее в противостоянии всем вызовам современности. Сильнее, чтобы строить будущее для нас. Сильнее, чтобы защитить планету», — написал Макрон в Twitter.

Кроме того, Эммануэль Макрон приветствовал возвращение США в Парижский договор по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вступления Байдена в должность президента США прошла 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.