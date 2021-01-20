Личный состав Росгвардии Челябинской области начали прививать от COVID-19
Челябинск, 20 января, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции начата среди сотрудников Росгвардии в Челябинской области, сообщили 20 января в пресс-службе регионального ведомства.
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Так, порядка ста сотрудников челябинского и магнитогорского ОМОНа и городского и областного управлений вневедомственной охраны прошли вакцинацию от COVID-19.
«Вакцинация проходит на добровольной основе», — сообщили в пресс-службе.
Каждый сотрудник Росгвардии может пройти вакцинацию. К настоящему моменту ещё примерно 150 росгвардейцев находятся в листе ожидания вневедомственной охраны. В Челябинске прививки сотрудникам Росгвардии ставят в горбольнице №1.