Москва, 20 января, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети «ВКонтакте» пресекать попытки использования ресурса для привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM «ВКонтакте»

«В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что на основании требования Генпрокуратуры России администрации ресурса было направлено уведомление о «недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роскомнадзор направил аналогичное требование руководству социальной сети TikTok.