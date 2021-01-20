Киев, 20 января, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Если ДНР и ЛНР все-таки отдадут Украине ряд удерживаемых лиц, то при пересечении границы их придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку украинских спецслужб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта, обнародованном вечером 20 января.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители Донбасса выразили готовность в одностороннем порядке передать на украинскую сторону некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины. При этом, по условию Донецка и Луганска, передача должна произойти при посредничестве лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука, а не официальных властей страны. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что процесс передачи может состояться «сегодня-завтра».

В заявлении украинской делегации отмечается, что, согласно предварительным данным, речь идет о передаче девяти человек.

«Но кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках контактной группы, в каком состоянии эти лица — пока неизвестно», — подчеркивают в Киеве.

Также украинская сторона «привязывает» к решению Донецка и Луганска руководство Российской Федерации, заявляя, что это Москва таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в «нормандском формате», фактически унижая значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ.

Соответственно, руководство государства и украинские спецслужбы предоставят данной передаче удерживаемых лиц соответствующую оценку и ждут реакции международных партнеров.