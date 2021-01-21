Минск, 21 января, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В ответ на западные санкции президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил применить белорусские санкции в качестве ответных мер. Испугались ли на Западе, рассуждает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Для того чтобы успешно противостоять западному давлению, Белоруссия должна обладать такой возможностью в виде сильной экономики и международного веса. Вот Китай может подискутировать на тему западных санкций в отношении себя именно потому, что он этими возможностями обладает. А белорусская «независимость» на положении лимитрофа, образованного на границе России, конечно, никакого уважения принести не может.

Да и экономический потенциал Белоруссии совсем не тот, чтобы нанести существенный ущерб в экономической войне ЕС или США. Даже с учетом всех благ, уже полученных или только желаемых, которые Лукашенко выторговывает правдами и неправдами у России. Читайте статью Сергея Артёменко «"Ай, Моська, знать она сильна…»: Лукашенко грозит санкциями США и ЕС».