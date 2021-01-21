Токио, 21 января, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Российско-китайское сотрудничество, развернувшееся как в экономической, так и в военной сфере, нервирует и Японию, и США, видящих в этом сотрудничестве способность Москвы и Пекина противостоять американской гегемонии. О том, как планы по расколу российско-китайской дружбы выливаются в не вполне адекватные, но провокационные утверждения американских экспертов, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

Раз Россия и Китай слишком сблизились, Россию надо забрать под зонтик американского влияния, утверждает американский «аналитик» Джеймс Дюрсо. Причем в его построениях все происходит гораздо проще, чем в реальности: ему кажется, что перетянуть Россию, сделав ее угрозой для Китая, это самое несложное дело.

И вот уже в мечтах Дюрсо российский лидер Владимир Путин «радуется возможности» перебежать от Китая к США, которые обеспечат ему более надежное партнерство. Почему же эти построения всего лишь фантазии безответственного Дюрсо? Читайте статью Анатолия Кошкина «Российско-китайское патрулирование и абракадабра американского «аналитика»».