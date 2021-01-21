Москва, 21 января, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Конфликтующие подходы в оценках экономического кризиса спорят о том, чего больше в кризисе — блага от очищения рынка от слабых или бедствия от разорения и роста числа бедных. Как оценить последствия нынешнего кризиса и какие меры по его преодолению показали свою эффективность в российской экономике, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Даже компании с высоким уровнем производства, но тянущие на себе большой груз кредитов, по мнению экспертов, могут разориться под давлением кризиса. А ведь их разорение совсем не принесет никакой пользы экономике, потому помощь, которую получат такие компании в виде специальных льготных кредитов, может оказаться очень важной для состояния экономики в перспективе.

Согласно докладу, опубликованному экспертами ЦБ РФ, большая часть компаний, показывающих высокую производительность, являются более надежными заемщиками, несмотря на некоторый присущий многим таким компаниям «авантюризм». Причем эта картина находит свое подтверждение в большинстве экономик по всему миру. Может быть, этот «волшебный ключ» поможет открыть дверь в посткризисное восстановление? Читайте статью Галины Смирновой «Кредитная политика ЦБ РФ: от высокопроизводительных компаний ждут роста».