Киев, 20 января, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Решение о передаче «украинских заложников» не Украине, а частному лицу, депутату Верховной рады Виктору Медведчуку — нарушает устоявшиеся механизмы решения таких вопросов.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, обнародованном вечером 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В украинском ведомстве подчеркнули, что этот шаг, кроме прочего — удар по «нормандскому формату» и контактной группе по урегулированию конфликта, «которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц».

В МИД отметили, что такой шаг «особенно показательный и циничный» в день визита на Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Напомним, что ранее представители ДНР и ЛНР выразили готовность в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины.

Согласно источнику, в группу передаваемых вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях.

Сегодня же уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны республик Донбасса в одностороннем порядке на Украину передадут 9 человек. По ее информации, этот процесс может состояться «сегодня-завтра».