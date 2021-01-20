Москва, 20 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В России не наблюдается снижения цен на подсолнечное масло вопреки заявлениям об этом Минсельхоза и Минпромторга, свидетельствуют опубликованные 20 января данные Росстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

По информации ведомства, за неделю с 12 по 18 января подсолнечное масло в среднем по стране подорожало ещё на 0,1%. В том числе в 12 субъектах Федерации отмечен рост цен на 0,8−2,8%, ещё в 23 субъектах — на 0,1−0,7%.

В 19 российских регионах цены на подсолнечное масло не изменились, в 26 субъектах они снизились на 0,1−1,0%, ещё в пяти — на 1,1−1,7%.

При этом цены на сахар-песок, согласно данным Росстата, продолжают снижаться. За неделю в среднем по стране он подешевел ещё на 0,5%.

Напомним, ранее сегодня в Минсельхозе заявили, что цены на сахар и подсолнечное масло «снижаются у производителей и в рознице» после заключения соглашений с торговыми сетями и производителями. На минувшей неделе о «тренде на снижение стоимости сахара и масла» заявляли также Минпромторге.