Москва, 20 января, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 12 по 18 января выросли в среднем на 0,2%, а с начала года — на 0,6%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус»

Согласно данным ведомства, за неделю мясо кур и мороженая рыба стали дороже на 0,5%, пшеничная мука — на 0,4%, ржаной хлеб, рис, макаронные изделия, вермишель, водка, чёрный чай — на 0,3%, говядина, свинина, мясные консервы, маргарин, жирный творог — на 0,2%, баранина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, печенье — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 1,2%, в том числе помидоры подорожали на 3,5%, картофель — на 2,1%, морковь — на 1,9%, репчатый лук — на 0,8%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,7%, сухие корма для животных — на 0,3%, пелёнки для новорожденных — на 0,2%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.