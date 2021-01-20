Бишкек, 20 января, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова пройдёт 28 января, передаёт 20 января Sputnik.

Gov.kg Садыр Жапаров

Церемония состоится в Большом зале Кыргызской государственной филармонии им. Т. Сатылганова. Руководителем оргкомитета по проведению церемонии назначен глава аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жапаров победил на президентских выборах в Киргизии 10 января 2021 г., набрав 79,2% голосов. Явка составила 39,75%.