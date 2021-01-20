Ярославль, 20 января, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля впервые в истории выпустила цветной журнал о своей работе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Журнал мэрии Ярославля

Объёмный труд в 238 страниц называется «Yaroslife». Подзаголовок гласит: «Ярославль — город больших возможностей». На первой странице также стоит цифра 1, что, вероятно, означает, что издание будет периодическим. Время выхода — декабрь 2020 года.

Открывает журнал интервью с мэром города Владимиром Волковым. Далее следуют интервью с заместителями мэра, руководителями ряда структурных подразделений и главами районных администраций. Над выпуском работал коллектив из 14 человек, в числе которых сотрудники пресс-службы мэрии и газеты «Городские новости», учредителем которой также является мэрия.

Журнал мэрии Ярославля

Стоит отметить высокое качество вёрстки, фотографий и печати. Сделан журнал на совесть.

«Пресс-служба мэрии Ярославля подготовила материалы об итогах работы мэрии города за 2020 год. Журнал носит презентационный характер. Типографские услуги оказаны за счет внебюджетных источников», — прокомментировали выход журнала в мэрии Ярославля.

Это не первое новшество в сфере PR при мэре Владимире Волкове. Ранее городские власти несколько раз выпустили бесплатную газету «Наш Ярославль» с аналогичным содержанием. По количеству оригинальных изданий о работе чиновников Волков уже превзошёл всех своих предшественников.

Обращает на себя внимание ещё один факт — полное отсутствие в журнале материалов о муниципалитете Ярославля. Предыдущие главы города постоянно подчёркивали совместность своих действий с депутатами. На 238 страницах об итогах года не нашлось места даже для фотографии председателя муниципалитета Артура Ефремова, не говоря уже о его интервью. Зато журнал подарили всем депутатам муниципалитета.

Тираж журнала не указан. Не сообщили в мэрии и о том, кто оплатил печать издания. При этом исключить затраты городского бюджета вряд ли можно. Ведь в создании журнала принимали участие штатные сотрудники мэрии, получающие зарплату из городской казны.