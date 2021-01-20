Калуга, 20 января, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено два летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги 1957 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 203 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.