Калуга, 20 января, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 157 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 января. Днём ранее, 19 января, в регионе было зарегистрировано 160 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 283 человек, 1896 человек находятся на лечении, 22 тыс. 184 человека выздоровели, 203 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (362), в Обнинске (159), Боровском (117) и Козельском (112) районах.