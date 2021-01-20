Кострома, 20 января, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Костромской области по итогам 2020 года значительно выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kancrb.ru Легкие

За 12 месяцев 2020 года в регионе такой диагноз поставили 7609 людям, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году (3162 человека). Наиболее заметный рост заболеваемости пневмонией наблюдался в последнем квартале прошедшего года. Так, в октябре пневмонию диагностировали у 1123 больных (336 случаев в 2019 году — рост в 3,4 раза), в ноябре — у 1794 человек (476 случаев в 2019 году, рост в 3,8 раза). В последний месяц ушедшего года число пневмоний увеличилось в 5,7 раза — в декабре такой диагноз поставили 2020 жителям региона.

Внебольничная пневмония — самое распространенное, но не единственное последствие заражения коронавирусной инфекцией. Именно пневмония чаще всего приводит к смерти от COVID-19. Однако у внебольничных пневмоний бывают также и другие возбудители из числа вирусов и бактерий. По официальным данным, за 2020 год в Костромской области скончались 232 человека, больных коронавирусом.