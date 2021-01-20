Москва, 20 января, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») рассказал о развитии рынка донорства за счет роста популярности суррогатного материнства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

В ходе заседания рабочей группы Толстой обратил внимание на то, что усыновление детей иностранцам запрещено в России, принят «закон Димы Яковлева», но он обходится через процедуру суррогатного материнства.

«Государство теряет возможность получения любой информации о ребенке. Хорошо, если он попадает в семью, но мы видим, что такие дети — исключение, и есть факты, связанные с рынком трансплантологии, к сожалению, выступают они донорами в том числе и в ряде азиатских стран, что очень печально», — сказал парламентарий.

«И на самом деле по этому поводу есть и озабоченность и международного сообщества, которое указывает, что количество детей, вывозимых из России, с каждым годом увеличивается, а длительность ожидания органов на трансплантацию в некоторых странах резко благодаря этому сокращается. Не надо объяснять прямую зависимость между этими процессами», — заявил Толстой.

Более 700 агентств занимается вывозом детей по суррогатному материнству, привел данные депутат, объемы рынка оцениваются в миллиарды евро.