Красновишерск, Пермский край, 20 января, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Красновишерске Пермского края прокурорская проверка по факту отсутствия тепла в 182 многоквартирных домах и пяти соцобъектах завершилась возбуждением уголовного дела, сообщает 20 января краевая прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По материалам надзорного ведомства правоохранители возбудили производство по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, директору ООО «Теплосети» внесено представление, в Красновишерский районный суд Пермского края направлен иск о признании бездействия ООО «Теплосети» незаконным и возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу в соответствии с нормативными требованиями.

Примечательно, что ранее пресс-служба администрации края сообщала о том, что без тепла остались примерно 4,5 тыс. человек — жители 221 дома, как многоквартирного, так и в частном секторе. Причиной сложившейся ситуации назвали малые мощности котельных, которые обслуживают дома. С 12 января в городе был введен режим повышенной готовности.