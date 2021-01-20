Москва, 20 января, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Если бы были реализованы предложения Москвы по Нагорному Карабаху, предлагаемые в 2016 г., войны удалось бы избежать, заявил 20 января заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По словам представителя СБ РФ, российский МИД в 2016 г. «представил концепцию о поэтапном урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха». В июне 2019 г. сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) передали Баку и Еревану последнюю редакцию соответствующего документа.

Нургалиев пояснил, что предлагалось урегулирование в два этапа. На первом предполагалось возвращение Азербайджану «пяти оккупированных районов после развёртывания международных миротворческих сил».

Одновременно Нагорному Карабаху предоставлялись права на формирование своих органов власти и сил самообороны, отменялась его блокада со стороны Азербайджана, должны были восстановиться торгово-экономические отношения.

Нургалиев «На втором этапе планировалось осуществить передачу оставшихся двух районов в увязке с определением правового статуса Нагорного Карабаха путём проведения референдума в соответствии с международными нормами».

Он добавил, что с согласия Баку и Еревана, при этом должен был сохраниться коридор в Лачинском районе для транспортного сообщения Нагорного Карабаха с Арменией.

Нургалиев «Если бы эти предложения удалось реализовать, то мирному населению Карабаха были бы созданы условия для нормальной жизнедеятельности, а Азербайджан вернул бы свои утраченные районы, не прибегая к применению силы».

Читайте также:Ирану, Турции и Грузии выгодны новые договорённости по Карабаху — Совбез РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянский премьер-министр Никол Пашинян в своей статье «Истоки 44-дневной войны» упрекнул Москву в том, что она предлагала Еревану «невыгодный Армении» план урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Читайте подробнее:В МИД РФ прокомментировали статью Пашиняна о Нагорном Карабахе