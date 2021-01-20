Ярославль, 20 января, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Ярославской области продлили период самоизоляции для граждан старше 65 лет. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Миронов, сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области

В регионе по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавируса. Электронные больничные для пожилых людей будут оформлены по тем сведениям, которые работодатель направляет в фонд социального страхования, и оплачены за счет средств фонда. Средства поступят работнику напрямую. Больничный не дается, если сотрудник находится в отпуске или работает дистанционно.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организаций и предприятий, а также к работникам здравоохранения.