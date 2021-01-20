Вашингтон, 20 января, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В сети появились изображения интерьера модели Ford Bronco First Edition Black Onyx. Снимки салона распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Ford Салона нового Bronco

Салон модели выполнен в чёрном цвете. При его оформлении использованы винил, кожа и контрастная строчка на креслах. Руль машины оснащён кнопками управления опциями.

Сборка серийного Ford Bronco ориентировочно начнётся в мае 2021 года. В дилерских же центрах авто появится не ранее лета.

За двухдверное исполнение модели покупателям придётся отдать 57 410 долларов (около 4,2 млн рублей), а за четырёхдверное — 61 605 долларов (4,5 млн рублей).

Гамма моторов новинки включает в себя два бензиновых силовых агрегата EcoBoost мощностью 274 и 315 л. с. Движки сочетаются либо с семискоростной «механикой», либо с десятискоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что компания Ford решила закрыть свои заводы по сборке легковых машин в бразильских городах: Камасари, Таубате и Оризонти. Эти предприятия обеспечивают работой 5 тыс. человек.

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