Кострома, 20 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал правоохранительные органы заняться людьми, распространяющими антинаучные сведения о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Кокоулин

«Сейчас большое количество людей выступает на различных информационных площадках, распространяя антинаучные сведения и призывая людей не вакцинироваться от коронавируса. Думаю, они должны понести ответственность за это. Все рычаги влияния у правоохранительных органов для этого есть, надеюсь, в ближайшее время они займутся этим вопросом. Чем больше будет такого влияния на сознание людей, тем позже мы выйдем из всей этой ситуации» — сказал врач.

Вместе с тем, Кокоулин считает, что вакцинация населения должна быть добровольной.

«Вопрос о том, делать прививку или нет, человек должен решать сам. Заставлять людей не нужно, нужно воспитывать их ответственность по отношению к землякам, родным и близким»

Напомним, в Костромской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день в медицинских организациях региона привились 400 добровольцев не из числа медиков и специалистов, по роду службы занятых общением с большим количеством людей. Прививки в области делают одной из трёх зарегистрированных в России вакцин — «Спутник V». Перед вакцинацией костромичи проходят осмотр у терапевта и сдают тест на наличие антител к коронавирусу. В общей сложности до конца февраля в регион поступит 28 тысяч доз препарата.