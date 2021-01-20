Костромской санитарный врач призвал наказывать за фейки о вакцинации
Кострома, 20 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал правоохранительные органы заняться людьми, распространяющими антинаучные сведения о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Вместе с тем, Кокоулин считает, что вакцинация населения должна быть добровольной.
Напомним, в Костромской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день в медицинских организациях региона привились 400 добровольцев не из числа медиков и специалистов, по роду службы занятых общением с большим количеством людей. Прививки в области делают одной из трёх зарегистрированных в России вакцин — «Спутник V». Перед вакцинацией костромичи проходят осмотр у терапевта и сдают тест на наличие антител к коронавирусу. В общей сложности до конца февраля в регион поступит 28 тысяч доз препарата.