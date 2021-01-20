Москва, 20 января, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом 20 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом официальный представитель российского МВД указала, что главным образом на рост тяжких преступлений повлиял рост числа «криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

При этом Волк отметила, что за указанный период почти в два раза (более чем на 90%) выросло число совершенных в интернете преступлений и преступлений с использованием мобильных телефонов (88,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда рассказал, что уровень киберпреступности в России подскочил в 20 раз за семь лет.