Сеул, 20 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В сети появились официальные тизерные изображения нового кроссовера Hyundai Bayon. Изображения 20 января были размещены на сайте южнокорейской компании.

Пресс-служба Hyundai Тизер нового кроссовера Hyundai Bayon

Серия изображений при слабом освещении показывает широкую лицевую часть авто с высокотехнологичным видом.

В компании отметили, что Bayon будет последней моделью, в которой воплощена индивидуальность дизайна Sensuous Sportiness, «сочетающая эмоциональную ценность с инновационными дизайнерскими решениями».

Полоса воздухозаборника, тянущаяся через всю переднюю часть автомобиля, и широкие узкие дневные ходовые огни (ДХО) создают эффект ширины. Этот эффект также помогает создать крупная решётка радиатора. Фары отделены от ДХО, создавая уникальную световую архитектуру.

В задней части автомобиля установлены стоп-сигналы в форме стрелок, соединенные тонкой красной линией. Расположенные далеко по бокам эти фонари усиливают визуальное впечатление от ширины, делая изображение сзади еще более выразительным.

Bayon будет доступен в Европе в первой половине 2021 года. Дополнительная информация будет раскрыта в ближайшие недели.

Ранее в сети появились снимки дорожных тестов рестайлингового кроссовера Hyundai Creta. Испытания авто проходили Санкт-Петербурге. Впервые кроссовер был заснят в РФ летом 2019 года на дорожных тестах.

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