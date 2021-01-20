Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Малоимущим семьям в Петербурге и одиноко проживающим гражданам власти помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию с помощью так называемого социального контракта, стимулирующего поиск работы, обучение новой профессии или предпринимательскую активность. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Александром Бегловым, в среду, 20 января, поддержало в первом чтении Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Этот законопроект вносит изменения в Социальный кодекс Петербурга.

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Как предполагается, помощь на основании социального контракта будет предоставляться как в форме ежемесячных выплат в размере официально установленного прожиточного минимума на душу населения, так и в виде единовременной выплаты в размере не более 250 тысяч рублей — в зависимости от программы социальной адаптации.

В такую программу могут быть включены: поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования; ведение индивидуальной предпринимательской деятельности; покупка товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, товаров и услуг дошкольного и школьного образования; лечение и медицинский осмотр.

«В Петербурге социальный контракт как вид государственной помощи был введен в 2016 году и налагал определённые обязательства на получателей, в том числе по поиску работы. Однако до настоящего времени он не пользовался популярностью у жителей по сравнению с обычной государственной социальной помощью. Цель изменений в Социальный кодекс — стимулировать граждан к тому, чтобы они сами изменили свою жизнь, приложили для этого усилия», — объяснял ранее смысл нововведения губернатор Александр Беглов.

При этом возможность получения обычной социальной помощи сохраняется. Но социальный контракт, по мысли чиновников, поспособствует тому, чтобы петербуржцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, предпринимали активные действия по выходу из нее, а не просто получали социальное пособие.

Как отмечают в Смольном, с 2021 года на предоставление помощи на основании социального контракта предусмотрены средства из федерального и городского бюджетов. Федеральный бюджет выделил на это 287 млн рублей. В городском бюджете заложено 489 млн рублей. Общее количество получателей помощи по социальному контракту может составить около 9000 человек.