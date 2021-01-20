Ярославль, 20 января, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Больные ковид-отделения ярославской больницы имени Семашко написали обращение директору департамента здравоохранения Ярославской области Василию Тубашову. Они просят не закрывать отделение и не переводить их долечиваться в другие больницы.

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«У нас хорошие лечащие врачи и заботливые внимательные медсёстры. Лечение оказывает положительный эффект. Но сегодня мы вдруг узнали, что наше отделение внезапно закрывают, а нас будут переводить в разные другие больницы города. Для нас, больных людей, это дополнительный стресс. Нарушаются наши права на выбор врача. Считаем неправильным и негуманным и несвоевременным такое решение организаторов здравоохранения и обращаемся к вам — отложить это решение до нашего выздоровления и не менять нам лечащих врачей», — говорится в обращении больных.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. В последний месяц, по данным регионального оперштаба, количество пациентов ковид-клиник в Ярославской области уменьшилось. Если в декабре их было около 2 тысяч, то сейчас около 1700.