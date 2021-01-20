Архангельск, 20 января, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Генеральный поставщик лесосырья на АЦБК полностью компенсирует выбросы парниковых газов поглощениями в процессе лесопользования. Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК — Группа компаний «Титан» как ответственный лесопользователь осуществляет различные виды деятельности, направленные на охрану и защиту лесов, лесовосстановление и т.д., результатом которых является изъятие (поглощение) углекислого газа (СО2) из атмосферы и его депонирование в различных пулах биомассы — наземная биомасса, подстилка, почва.

Пресс-служба Архангельского ЦБК

Величина нетто-поглощения парниковых газов (далее — ПГ) лесными экосистемами определяется как сумма их абсорбции из атмосферы и выбросов в атмосферу в результате происходящих в этих экосистемах природных и антропогенных процессов. Абсорбция ПГ при этом рассматривается как анти-выброс и записывается со знаком «минус», тогда как выбросы — со знаком «плюс».

Согласно расчетам АНО «Центр экологических инвестиций», в 2019 г. нетто-поглощения диоксида углерода (СО2) всеми лесными участками, находящимися в оперативном управлении у ГК «Титан», составили — 216 700 т СО2-экв.

Таким образом, выбросы ПГ от осуществления предприятиями ГК «Титан» лесозаготовительной деятельности в 2019 г. (163 548 т СО2-экв.) были полностью компенсированы поглощениями ПГ в процессе лесопользования (-216 700 т СО2-экв.).

Как сообщалось ранее, холдинг впервые среди российских лесозаготовительных компаний провел инвентаризацию выбросов парниковых газов.

В соответствие с принятой Климатической стратегией до 2030 г. входящее в Группу компаний «Титан» ЗАО «Лесозавод 25» также продолжит работу по стратегическому планированию и управлению выбросами ПГ, оценке и управлению климатическими рисками и возможностями. В том числе, в 2021 г. будут выполнены работы по определению сокращений выбросов ПГ за период 2019—2020 гг.