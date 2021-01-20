Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за небольшого пожара в помещении в гимназии на улице Латышских Стрелков в Невском районе города из школьного здания было эвакуировано более тысячи учащихся. Об этом 20 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Tammy Sue Пожар

Пожар произошел в гимназии №513 Невского района. В помещении серверной на первом этаже, площадью 9 кв. метров, происходило горение на площади 1,5 кв. метра. В 12:02 мск пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

«Здание обесточено. Эвакуировано 1050 детей в соседнюю школу № 572», — уточнили в ведомстве.